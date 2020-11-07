الاتحاد الاوروبي يهنئ بايدن على فوزه بالانتخابات الأميركية

رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل.(الإنترنت)

هنّأ رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشال، ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، السبت، جو بايدن على فوزه في الانتخابات الرئاسية الأميركية، وشددا على رغبة الاتحاد الأوروبي في إعادة بناء «شراكة قوية» مع الولايات المتحدة.

وكتب ميشال في تغريدة «تهاني لجو بايدن وكامالا هاريس»، وفق وكالة فرانس برس..

وأضاف «الاتحاد الأوروبي مستعدّ للالتزام بشراكة قوية عابرة للأطلسي. كوفيد-19 والتعددية والمناخ والتجارة الدولية هي تحديات يجب مواجهتها معاً»".

من جهتها قالت فون دير لاين في بيان «أهنئ بحرارة السيد جو بايدن على فوزه (...) وأتطلع للقائه في أقرب فرصة ممكنة».

وأضافت أن «الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة صديقان وحليفان (...) المفوضية مستعدة لتكثيف تعاونها مع الإدارة الأميركية الجديدة والكونغرس الجديد».

وتابعت فون دير لاين أن «العالم يواصل التغير ويشهد ظهور تحديات وفرص جديدة، ستكون شراكتنا المتجددة ذات أهمية استثنائية».