الاتحاد الأوروبي يرغب في إعادة بناء «شراكة قوية» مع الولايات المتحدة بعد فوز بايدن

علم الاتحاد الأوروبي. (أرشيفية: فرانس برس).

هنّأ رئيس المجلس الأوروبي، شارل ميشال، ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين السبت جو بايدن على فوزه في الانتخابات الرئاسية الأميركية، وشددا على رغبة الاتحاد الأوروبي في إعادة بناء «شراكة قوية» مع الولايات المتحدة.

وكتب ميشال في تغريدة «الاتحاد الأوروبي مستعدّ للالتزام بشراكة قوية عابرة للأطلسي. كوفيد-19 والتعددية والمناخ والتجارة الدولية هي تحديات يجب مواجهتها معاً». من جهتها قالت فون دير لاين في تصريح «الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة هما صديقان وحليفان (...) المفوضية مستعدة لتكثيف تعاونها مع الإدارة الأميركية الجديدة والكونغرس الجديد»، وفق «فرانس برس».