وسائل إعلام أميركية تعلن فوز جو بايدن برئاسة الولايات المتحدة الأميركية

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 07 نوفمبر 2020, 06:38 مساء
المرشح الديمقراطي جو بايدن. (الإنترنت)

فاز جو بايدن بالانتخابات الأميركية على دونالد ترامب السبت، حسب توقعات نشرتها وسائل إعلام اميركية، في انتصار يأتي بعدما انتزع المرشح الديموقراطي عدة ولايات حاسمة كان خصمه الجمهوري فاز فيها في 2016.

وأعلنت كل من «سي إن إن» و«إن بي سي نيوز» و«سي بي إس نيوز» أن نتيجة الاقتراع حُسمت لصالحه، بعدما جمع 273 من أصوات الهيئة الناخبة إثر فوزه في ولاية بنسلفانيا، وفق «فرنس برس».

وذكرت وسائل إعلام أميركية أن بايدن متقدم بنقطة واحدة على ترامب في جورجيا و4 نقاط في بنسلفانيا. كما أفاد مركز «إديسون للأبحاث» باتساع تقدم بايدن في ولاية جورجيا الحاسمة إلى 7248 صوتًا مع تواصل الفرز.

وفي تطور جديد، أعلنت ولاية أريزونا أن «120 ألف بطاقة اقتراع بانتظار الفرز، وبايدن متقدم بـ 28 ألفًا».

النتيجة لم تحسم حتى الآن بشكل رسمي، وإن كان البيت الأبيض أقرب للمرشح الديمقراطي، بايدن، الذي يمتلك حتى الآن 264 صوتًا في المجمع الانتخابي، بحسب بعض وسائل الإعلام الأميركية، فيما أعطته بعض وسائل الإعلام الأخرى 253 صوتًا، مقابل 214 صوتًا للمرشح الجمهوري دونالد ترامب.

في آخر التطورات الخاصة بالانتخابات، دعا المرشح الديمقراطي لانتخابات الرئاسة الأميركية، بايدن، صباح السبت، الأميركيين إلى «التلاقي» من أجل التغلب على «الغضب»، في الوقت الذي يتجه فيه إلى الفوز بالسباق إلى البيت الأبيض.

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