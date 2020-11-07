ترامب يغادر البيت الأبيض ويصل إلى ناديه للغولف في فرجينيا

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 07 نوفمبر 2020, 06:14 مساء
دونالد ترامب أثناء دخوله قاعة الصحافة في البيت الأبيض، 5 نوفمبر 2020. (أ ف ب)

غادر الرئيس الأميركي دونالد ترامب، السبت، البيت الأبيض للمرة الأولى منذ اليوم الانتخابي الأول متوجهًا إلى نادي الغولف الذي يملكه في ضواحي فرجينيا، فيما يتواصل فرز الأصوات وسط تقدم خصمه جو بايدن في ولايات حاسمة.

وبعد كلمتين ألقاهما من البيت الأبيض في الأيام الأخيرة، غادر ترامب مقر الرئاسة إلى «نادي ترامب الوطني للغولف» في ولاية فرجينيا، وفق «فرانس برس».

ويقف بايدن على قاب قوسين أو أدنى من الفوز بالرئاسة، ومن شأن فوزه بولاية بنسلفانيا، حيث يتصدَّر النتائج حاليًا، أن يمنحه العدد الكافي من أصوات كبار الناخبين، وبالتالي فوزه بالانتخابات.

من جهته، أطلق ترامب تغريدة جاء فيها «أنا فزت بهذه الانتخابات، وبفارق كبير!»، سرعان ما أرفقتها إدارة المنصة بتحذير للمتابعين من عدم دقتها.

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