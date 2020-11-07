الولايات المتحدة تسجل عددا قياسيا من المصابين بـ«كورونا»

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 07 نوفمبر 2020, 10:39 صباحا
مريضة تصل إلى مستشفى في ويكوف في نيويورك، 5 أبريل 2020، (أ ف ب)

ارتفع عدد المصابين بفيروس «كورونا المستجد» في الولايات المتحدة، بإعلان أكثر من 127 ألف إصابة جديدة، الجمعة، لليوم الثالث على التوالي من تسجيل أرقام قياسية، ليصل إجمالي عدد المصابين إلى 9.8 مليون مصاب منذ وصول الفيروس للبلاد في أوائل العام الجاري، توفي منهم 237 ألف مصاب.

وفيما تعهد المرشح الديمقراطي جو بايدن بالتصدي للجائحة في اليوم الأول له في البيت الأبيض في حال فوزه في الانتخابات الرئاسية، لم يعلن رسميًّا بعد الفائز في الانتخابات التي مازالت عملية فرز الأصوات فيها مستمرة، وفق «فرانس 24».

300 ألف وفاة في أوروبا
وتخطى عدد الإصابات بالفيروس في العالم 49 مليونًا، وباتت أوروبا البؤرة الجديدة للوباء في الأسابيع الأخيرة مع تسجيلها أكثر من 300 ألف وفاة، أي قرابة ربع حصيلة الوفيات على مستوى العالم.

وقال جو بايدن: «يجب أن يعلم الجميع أنه في اليوم الأول سوف نضع خطتنا للسيطرة على هذا الفيروس موضع التنفيذ».

وجاءت أرقام الإصابات في وقت تظهر النتائج الأولية تقدم بايدن على الرئيس المنتهية ولايته دونالد ترامب، الذي أُصيب بالفيروس وشفي منه في أكتوبر الماضي، لكنه تعرض لانتقادات واسعة على خلفية إدارته للأزمة.

ضربة اقتصادية
وتقترب حالات الإصابة في الولايات المتحدة بسرعة من عتبة 10 ملايين، مع أكثر من 236 ألف وفاة. وسددت الجائحة ضربة قوية لأكبر اقتصاد في العالم وأفضت إلى ملايين العاطلين عن العمل.

ويعارض ترامب صراحة فرض تدابير إغلاق، مشيرًا إلى تداعياتها على الاقتصاد. وكثيرًا ما تصادم مع خبراء حكومته فيما يتعلق بسياسات مكافحة الفيروس.

وبخلاف بايدن فقد عقد ترامب مهرجانات انتخابية حاشدة قبل اقتراع الثالث من نوفمبر. وشدد على أن الولايات المتحدة بصدد السيطرة على الجائحة رغم تزايد أعداد الإصابات.

وأُصيب عدد من المسؤولين البارزين في إدارته بالفيروس في الأسابيع القليلة الماضية، كان آخرهم كبير موظفي البيت الأبيض مارك ميدوز، الذي أعلنت وسائل إعلام أميركية في ساعة متأخرة من أمس الجمعة أن نتيجة فحصه جاءت إيجابية.

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