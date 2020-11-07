كبير موظّفي البيت الأبيض مصاب بفيروس كورونا

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 07 نوفمبر 2020, 10:33 صباحا
كبير موظفي البيت الأبيض مارك ميدوز. (الإنترنت)

أفادت شبكة «سي إن إن»، مساء الجمعة، أن كبير موظفي البيت الأبيض، مارك ميدوز، مصاب بفيروس «كورونا المستجد»، وذلك نقلاً عن مسؤولين اثنين في الرئاسة الأميركية، ومشيرة إلى أن ميدوز (61 عامًا) أبلغ أوساطه بعد الانتخابات الرئاسية بأنه أُصيب بـ«كوفيد-19»، من دون أن يعرف بالتحديد متى جاءت نتيجة فحصه إيجابية.

بحسب «واشنطن بوست» فان ميدوز كان بين حشد في صالون بالبيت الأبيض، حين كان دونالد ترامب يتوجه بكلمة إلى نحو 150 من مساعديه ومناصريه الأربعاء، وقد أُصيب عدة مسؤولين كبار في إدارة ترامب بـ«كوفيد-19» في الأسابيع الماضية بينهم الرئيس وزوجته ميلانيا.

ومن بين كبار مسؤولي البيت الأبيض الذين أُصيبوا بالوباء الناطقة كايلي ماكيناني، وكذلك المستشاران السياسيان ستيفن ميلر وهوب هيكس في مطلع أكتوبر، وسجلت الولايات المتحدة أكثر من 127 ألف إصابة بـ«كوفيد-19» في 24 ساعة الجمعة، في حصيلة قياسية للإصابات لليوم الثالث على التوالي بحسب تعداد جامعة «جونز هوبكينز».

وأحصت الولايات المتحدة، مساء الجمعة، أكثر من 236 ألف وفاة منذ بدء الوباء من أصل 9,7 مليون حالة.

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