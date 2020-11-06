كيف رصدت «سي إن إن» آخر تطورات الفرز في الولايات الحاسمة لسباق البيت الأبيض؟

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 06 نوفمبر 2020, 07:22 مساء
جون بايدن ودونالد ترامب (أرشيفية: الإنترنت)

رصد مؤشر شبكة (سي إن إن) الإخبارية الأميركية عمليات الفرز لصناديق الاقتراع بالانتخابات الرئاسية الأميركية، وأشارت (سي إن إن) إلى أن الأنظار تتوجه إلى ثلاث ولايات أساسية لمعرفة نتائج عمليات فرز الأصوات الانتخابية ومن سينالها في السباق الرئاسي 2020 بين دونالد ترامب وجو بايدن، وفق النسخة العربية لموقع الشبكة الأميركية.

ولاية بنسلفانيا (فرز 96% من الأصوات)
المنتصر سينال 20 صوتا بالمجمع الانتخابي بطريق الوصول إلى الرقم 270
ترامب: 3,293,231 مليون صوت (49.3%)
بايدن: 3,302,977 مليون صوت (49.4%) 

ولاية أريزونا (فرز 90% من الأصوات)
المنتصر سينال 11 صوتا بالمجمع الانتخابي بطريق الوصول إلى الرقم 270
ترامب: 1,485,010 مليون صوت (48.5%)
بايدن: 1,532,062 مليون صوت (50.1%)

ولاية جورجيا (فرز 99% من الأصوات)
المنتصر سينال 16 صوتا بالمجمع الانتخابي بطريق الوصول إلى الرقم 270
ترامب: 2,448,454 مليون صوت (49.4%)
بايدن: 2,449,371 مليون صوت (49.4%)

وأعلنت سلطات جورجيا في وقت لاحق أنّها ستعيد فرز أصوات الناخبين. وقال الوزير في ولاية جورجيا براد رافنسبرغر، في مؤتمر صحفي في أتلانتا، إنّ المنافسة في جورجيا «لا تزال محتدمة»، مضيفاً أنّه «في ظل هامش ضيق إلى هذا الحد، ستتم إعادة فرز الأصوات في جورجيا»، حسب وكالة «فرانس برس».

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