جدل يرافق انتخاب أحد أصغر أعضاء الكونغرس الأميركي سنا في التاريخ

أحد مراكز الاقتراع في ولاية نيويورك. (الإنترنت)

بات الجمهوري ماديسون كوثورن البالغ 25 عاماً أحد أصغر الأعضاء المنتخبين سنّاً في تاريخ الكونغرس الأميركي بعد قيادته حملة انتخابية مثيرة للجدل.



ووفقا لنتائج شبه نهائية صدرت، الثلاثاء، فاز كوثورن بمقعد في مجلس النواب عن الدائرة 11 في ولاية كارولاينا الشمالية بنسبة 54.5% من الأصوات ضد منافسه الديموقراطي الضابط المتقاعد مو ديفيس البالغ 62 عاماً، حسب وكالة «فرانس برس».



وكوثورن الذي أصيب بالشلل جرّاء حادث عندما كان عمره 18 عاماً ويستخدم الآن كرسياً نقّالاً، من المتوقّع أن يصبح أصغر عضو في الكونغرس منذ وليام سي. كلايبورن الذي انتخب عام 1797 وهو في سنّ 22 عاماً.



ورغم أنّ كلايبورن كان أصغر بثلاث سنوات من السنّ المطلوب بموجب الدستور وهو 25 عاماً، إلا أنّ مجلس النواب قرّر حينها تثبيت انتخابه. وكوثورن أصغر بأربع سنوات من النائبة اليسارية الكساندريا أوكاسيو-كورتيز التي كانت تبلغ من العمر 29 عاماً عندما تم انتخابها عام 2018.



متحمس لخدمة كل فرد بالمنطقة

وقال كوثورن لمؤيّديه على تويتر «أشكركم من صميم قلبي». وأضاف كورثون المؤيّد لترامب والذي دُعي للتحدث خلال المؤتمر الجمهوري في أغسطس، «المجد لله، أنا متحمّس لخدمة كل فرد في هذه المنطقة».