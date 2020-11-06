بايدن يقلب تأخره في جورجيا ويتصدر في نيفادا وترامب يتقدم في كارولاينا الشمالية ويتمسك ببنسلفانيا

ترامب وبايدن. (الإنترنت)

لا تزال نتائج الانتخابات الرئاسية الأميركية، الجمعة الخميس بانتظار، النتائج في بعض الولايات الرئيسية التي يتواصل فيها فرز الأصوات وسط منافسة محتدمة لا تسمح بالتكهن بالفائز.

تمنح كل ولاية عددا محددا من كبار الناخبين. وحسب النتائج التي أعلنت حتى الآن حصل جو بايدن على أصوات 253 إلى 264 من كبار الناخبين، بسبب شكوك حول نتائج ولاية أريزونا، فيما حصل دونالد ترامب على 214. ويجب أن يحصل المرشح على 270 صوتا لدخول البيت الأبيض، حسب وكالة «فرانس برس».

ولم يحدد حتى الآن لمن سيصوت كبار الناخبين الثلاثة في ألاسكا، لكن لم يفز أي ديموقراطي بهذه الولاية منذ عقود ما يجعل نتيجة التصويت فيها شبه محسومة. وبذلك تبقى خمس ولايات كما يلي.

انقسام حول نتائج أريزونا

تمنح للفائز بها أصوات 11 من كبار الناخبين في المجمع الانتخابي. وحصل جو بايدن على 50.3% من الأصوات في الاقتراع الشعبي، في مقابل 48.3 لصالح ترامب، بفارق 58 ألف صوت بعد فرز 86% من الأصوات.

وقدّرت محطة «فوكس» ووكالة «أسوشيتد برس» الأميركية ليل الثلاثاء- الأربعاء أن المرشح الديموقراطي فاز في هذه الولاية الواقعة في غرب البلاد، إذ اعتبرا من المستحيل أن يتدارك الرئيس تأخره.

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لكن فضلت وسائل إعلام أخرى على غرار «نيويورك تايمز» و«سي إن إن» التريث قبل إعلان فوز أحد المرشحين في الولاية التي تصوت عادة للجمهوريين. ورجحت السلطات المحلية أنه لا يمكن إنهاء الفرز قبل الجمعة.

بايدن يقلب تأخره في جورجيا

تمنح الفائز بها أصوات 16 من كبار الناخبين.

تم فرز 98 بالمئة من الأصوات في هذه الولاية الواقعة في جنوب شرق البلاد وتصوت عادة للجمهوريين. ويتصدر دونالد ترامب النتائج فيها منذ مساء الثلاثاء لكن الفرق يتراجع تدريجا ليصل 3486 صوت فقط عن جو بايدن، واستقرت النسب عند 49.4% في مقابل 49.23بالمئة على التوالي، حسب وكالة «فرانس برس».

لكن شبكة «سي إن إن» الأمريكية أفادت، الجمعة، بأن بايدن، بات متقدما على دونالد ترامب بقرابة 917 صوتا في ولاية جورجيا، وذلك بعد فرز 99% من إجمالي الأصوات.

بايدن يتصدر في نيفادا

تمنح الفائز بها أصوات ستة من الناخبين الكبار. تم فرز 89% من الأصوات في هذه الولاية الصحراوية الواقعة في غرب البلاد والتي اختارت الديموقراطية هيلاري كلينتون العام 2016.

يتصدر جو بايدن النتائج فيها بحصوله على 49.4% من الأصوات حتى الآن في مقابل 48.5% لدونالد ترامب. والفارق أقل من 11500 صوت

منافسة شرسة في بنسلفانيا

تمنح الفائز بها أصوات عشرين من الناخبين الكبار. تم تعداد 94% من الأصوات في هذه الولاية الصناعية الواقعة في منطقة «حزام الصدأ» في شمال شرق البلاد، حيث قام كل من المرشحين بحملة نشطة.

وتقلّص التقدم المريح لدونالد ترامب وبات الفرق 64 ألف صوت مع منافسه (49.8% في مقابل 48.2 بالمئة لجو بايدن).

وكل الأصوات التي لم تفرز بعد أتت بالبريد، طريقة التصويت التي يفضلها الناخبون الديموقراطيون، ما يبقي على احتمال تغيّر كفة النتائج لصالح بايدن، وفق وسائل الإعلام الأميركية.

ترامب يتقدم في كارولاينا الشمالية

تمنح الفائز بها أصوات 15 من كبار الناخبين. تم فرز 95 بالمئة من الأصوات في هذه الولاية الواقعة في جنوب شرق البلاد والجمهورية تقليديا.

حاليا يتقدم دونالد ترامب (50%) على جو بايدن (48.6%) بفارق 77 ألف صوت تقريبا. لكن الأصوات البريدية المرسلة في موعد أقصاه يوم الانتخابات في الثالث من نوفمبر، تُقبل إذا ما وصلت خلال الأيام التسعة التالية.