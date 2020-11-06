وسائل إعلام أميركية: بايدن يقلب تأخره في جورجيا إلى تقدم بـ917 صوتا

المرشح الديمقراطي في الانتخابات الرئاسية الأميركية جو بايدن. (أرشيفية: الإنترنت)

قلب المرشح الديمقراطي إلى الانتخابات الرئاسية الأميركية جو بايدن تأخره خلف الرئيس المنتهية ولايته دونالد ترامب إلى تقدم بنحو 917 صوتا في ولاية جورجيا المتأرجحة، والتي كانت تميل في بداية عمليات الفرز إلى المرشح الجمهوري، وذلك حسب وسائل إعلام أميركية.

وأفادت شبكة «سي إن إن»، الجمعة، أن بايدن، بات متقدما على دونالد ترامب بقرابة 917 صوتا في ولاية جورجيا، وذلك بعد فرز 99% من إجمالي الأصوات.

وتمنح الولاية لمن يفوز بها أصوات 16 عضوا من كبار الناخبين في المجمع الانتخابي. ومنذ مساء الثلاثاء يتصدر ترامب النتائج في الولاية المتأرجحة لكن الفارق تراجع تدريجيًا حتى نجح بايدن، حسب وسائل إعلام أميركية، في قلب النتيجة لصالحه.

ويجب أن يحصل المرشح على 270 صوتًا في المجمع الانتخابي لدخول البيت الأبيض، وحسب النتائج التي أعلنت حتى مساء الخميس، حصل بايدن على أصوات ما بين 253 و264 من كبار الناخبين، بسبب شكوك حول نتائج ولاية أريزونا، فيما حصل دونالد ترامب على 214، وفق «فرانس برس».