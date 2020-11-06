وسائل إعلام أميركية: بايدن يقلب تأخره في جورجيا إلى تقدم بـ917 صوتا

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 06 نوفمبر 2020, 11:49 صباحا
المرشح الديمقراطي في الانتخابات الرئاسية الأميركية جو بايدن. (أرشيفية: الإنترنت)

قلب المرشح الديمقراطي إلى الانتخابات الرئاسية الأميركية جو بايدن تأخره خلف الرئيس المنتهية ولايته دونالد ترامب إلى تقدم بنحو 917 صوتا في ولاية جورجيا المتأرجحة، والتي كانت تميل في بداية عمليات الفرز إلى المرشح الجمهوري، وذلك حسب وسائل إعلام أميركية.

وأفادت شبكة «سي إن إن»، الجمعة، أن بايدن، بات متقدما على دونالد ترامب بقرابة 917 صوتا في ولاية جورجيا، وذلك بعد فرز 99% من إجمالي الأصوات.

وتمنح الولاية لمن يفوز بها أصوات 16 عضوا من كبار الناخبين في المجمع الانتخابي. ومنذ مساء الثلاثاء يتصدر ترامب النتائج في الولاية المتأرجحة لكن الفارق تراجع تدريجيًا حتى نجح بايدن، حسب وسائل إعلام أميركية، في قلب النتيجة لصالحه.

ويجب أن يحصل المرشح على 270 صوتًا في المجمع الانتخابي لدخول البيت الأبيض، وحسب النتائج التي أعلنت حتى مساء الخميس،  حصل بايدن على أصوات ما بين 253 و264 من كبار الناخبين، بسبب شكوك حول نتائج ولاية أريزونا، فيما حصل دونالد ترامب على 214، وفق «فرانس برس».

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

تباين الأداء الأسبوعي للعملات الدولية بالسوق الموازية
ليبيا
«تعليم الموقتة» تصدر الخطة الدراسية البديلة تحسبا لـ«كورونا»
ليبيا
5 ولايات حاسمة.. تعرف على آخر تعداد لأصوات الهيئة الناخبة في سباق البيت الأبيض
دولى
منافسة شرسة بين ترامب وبايدن وفرز الأصوات قد يستغرق أياما عدة
دولى
المشري: التمديد لرئيس المجلس الرئاسي 10 أيام حال التوافق في ملتقى تونس
ليبيا
ترامب يحدث تغييرا جوهريا في «العقيدة الاقتصادية» للحزب الجمهوري
اقتصاد
انتشال طفلتين على قيد الحياة في زلزال تركيا وحصيلة الضحايا ترتفع (فيديو)
دولى
أزمة في الدوري الإيطالي قد تواجه بن علي
رياضة محلية
تحديد ذروة نقل عدوى «كورونا»
طب وصحة
العويساوي.. قصة تونسي هاجر «ليعمل ويتزوج» فانتهت رحلته إلى «قطع رأس» في كنيسة ...
عربى
مقابلة خاصة مع المبعوثة الأممية بالإنابة إلى ليبيا ستيفاني وليامز
فيديو
وليامز لقناة «الوسط»: لن يُسمح للطبقة السياسة أو قوى الأمر الواقع بعرقلة الحوار ...
ليبيا
 المزيد من دولى

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

فيتامينات ضرورية لجسمك.. تعرف إليها