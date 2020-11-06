أميركا تسجل حصيلة إصابات يومية قياسية بـ«كورونا»

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 06 نوفمبر 2020, 09:55 صباحا
رجال يرتدون بزات واقية ينزلون نعش ضحية لفيروس «كورونا». (أ ف ب)

سجّلت الولايات المتّحدة، الخميس، أكثر من 120 ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجدّ خلال 24 ساعة، في حصيلة يومية قياسية جديدة، حسب بيانات نشرتها جامعة «جونز هوبكنز».

وأظهرت بيانات الجامعة التي تُعتبر مرجعاً في تتبّع الإصابات والوفيات الناجمة عن جائحة كوفيد-19 أنّه بين الساعة 20.30 من مساء الأربعاء والساعة 20.30 من مساء الخميس (01.30 ت غ الجمعة) سجّلت الولايات المتحدة 123.085 إصابة جديدة بالفيروس و1.226 وفاة ناجمة عن الوباء، حسب وكالة «فرانس برس».

وسجلت الولايات المتّحدة، الأربعاء، حصيلة إصابات يومية قياسية بلغت حوالى 100 ألف إصابة.

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