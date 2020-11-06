بايدن: لا أملك «أدنى شك» في الفوز بالرئاسة

المرشح الديمقراطي للرئاسة الأميركية جو بايدن. (أرشيفية: الإنترنت)

قال المرشّح الديموقراطي للرئاسة الأميركية جو بايدن إنّه «لا يملك أدنى شك» بالفوز على منافسه الرئيس الجمهوري دونالد ترامب في الانتخابات التي جرت الثلاثاء، داعياً الناخبين للمحافظة على صبرهم ومطمئناً إلى أنّ النتيجة ستظهر «قريباً جداً».



وصرّح بايدن للصحفيين في مسقط رأسه ويلمينغتون بولاية ديلاوير «لا يزال شعورنا جيّداً جداً حول الأوضاع الحالية. لا نملك أدنى شك أنّه مع انتهاء تعداد الاصوات، سوف يتم إعلان فوزنا، السناتورة هاريس وأنا»، وفق وكالة «فرانس بس».

ويتقدّم بايدن البالغ 77 عاماً على ترامب في السباق للحصول على 270 من أصوات المجمّع الانتخابي لقيادة الولايات المتحدة في السنوات الأربع المقبلة، مع إعراب حملة الديموقراطيين عن ثقتها بأنّه سيحصد ما يكفي من الأصوات للفوز في ولايات تحتدم فيها المنافسة مع الجمهوريين ولم تصدر نتائجها حتى الآن مثل بنسلفانيا.