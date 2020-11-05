نتائج 5 ولايات حاسمة في الانتخابات الرئاسية الأميركية حتى مساء الخميس

متظاهر يدعو إلى احتساب كل الأصوات في الانتخابات الرئاسية، مينيابوليس، 3 نوفمبر 2020 (أ ف ب).

لا تزال نتائج الانتخابات الرئاسية الأميركية معلقة، الخميس، بانتظار النتائج في بعض الولايات الرئيسية التي يتواصل فيها فرز الأصوات وسط منافسة محتدمة لا تسمح بالتكهن بالفائز.

وتمنح كل ولاية عددًا محددًا من كبار الناخبين. وبحسب النتائج التي أعلنت حتى مساء الخميس حصل جو بايدن على أصوات ما بين 253 و264 من كبار الناخبين، بسبب شكوك حول نتائج ولاية أريزونا، فيما حصل دونالد ترامب على 214، وفق «فرانس برس».

ويجب أن يحصل المرشح على 270 صوتًا لدخول البيت الأبيض. ولم يحدد حتى الآن لمَن سيصوت كبار الناخبين الثلاثة في ألاسكا، لكن لم يفز أي ديمقراطي بهذه الولاية منذ عقود ما يجعل نتيجة التصويت فيها شبه محسومة.

وبذلك تبقى خمس ولايات:

أريزونا

11 من كبار الناخبين.

حصل جو بايدن على 50.5% من الأصوات في الاقتراع الشعبي، مقابل 48.1% لصالح ترامب، بفارق 68 ألف صوت بعد فرز 86% من الأصوات صباح الخميس.

وقدر تلفزيون «فوكس» ووكالة «أسوشيتيد برس» الأميركية، ليل الثلاثاء الأربعاء، أن المرشح الديمقراطي فاز في هذه الولاية الواقعة غرب البلاد، إذ اعتبرا من المستحيل أن يتدارك الرئيس تأخره. لكن فضلت وسائل إعلام أخرى على غرار «نيويورك تايمز» و«سي إن إن» التريث قبل إعلان فوز أحد المرشحين في الولاية التي تصوت عادة للجمهوريين. ورجحت السلطات المحلية أنه لا يمكن إنهاء الفرز قبل الجمعة.

جورجيا

16 من كبار الناخبين.

تم فرز 96% من الأصوات في هذه الولاية الواقعة في الجنوب الشرقي وتصوت عادة للجمهوريين. ويتصدر دونالد ترامب النتائج فيها منذ مساء الثلاثاء لكن الفرق تراجع تدريجيًّا ليصل 18500 ألف صوت فقط عن جو بايدن، واستقرت النسب عند 49.6% مقابل 49.2% على التوالي، وفق وسائل الإعلام الأميركية.

نيفادا

ستة ناخبين كبار.

تم فرز 86% من الأصوات في هذه الولاية الصحراوية الواقعة في غرب البلادالتي اختارت الديمقراطية هيلاري كلينتون عام 2016.

يتصدر جو بايدن النتائج فيها بحصوله على 49,3% من الأصوات حتى الآن مقابل 48,7% لدونالد ترامب.

وتعتزم السلطات المحلية إعلان آخر الأرقام منتصف النهار.

بنسلفانيا

عدد الناخبين الكبار عشرون.

تم تعداد 89% من الأصوات في هذه الولاية الصناعية الواقعة في منطقة «حزام الصدأ» شمال شرق البلاد، حيث قام كل من المرشحين بحملة نشطة.

وتقلّص التقدم المريح لدونالد ترامب الأربعاء، لكنه حافظ صباح الخميس على فارق 160 ألف صوت مع غريمه (50.7% مقابل 48.2% لجو بايدن).

وبقي نحو 750 ألف صوت للفرز، كلها جاءت عبر البريد، طريقة التصويت التي يفضلها الناخبون الديمقراطيون، ما يبقي على احتمال تغيّر كفة النتائج لصالح بايدن، وفق وسائل الإعلام الأميركية.

وكان دونالد ترامب يتمتع بفارق مريح نسبيًّا مساء الأربعاء (51,4% مقابل 47.3% لجو بايدن).

وتأمل السلطات المحلية أن تتمكن من استكمال فرز الأصوات بحلول الجمعة.