بايدن يوسع الفارق مع ترامب في ولاية نيفادا بنحو 12 ألف صوت

المرشح الديمقراطي في الانتخابات الرئاسية الأميركية جو بايدن (أرشيفية: الإنترنت).

أفادت قناة «سي إن إن» الأميركية، منذ قليل، بتوسيع المرشح الديمقراطي في الانتخابات الرئاسية الأميركية الفارق في ولاية نيفادا مع منافسه الجمهوري الرئيس دونالد ترامب، بواقع 12000 صوتًا، نقلًا عن مسؤولين بالولاية.

وولاية نيفادا من الولايات المرجحة في السباق الرئاسي الأميركي. وتبلغ عدد أصوات الولاية في المجمع الانتخابي 6 أصوات ما يعني أن فوز بايدن بها قد يكون سببًا لدخول البيت الأبيض ليصبح الرئيس السادس والأربعين للولايات المتحدة الأميركية، وذلك بعد وصوله إلى 264 صوت بالمجمع الانتخابي، بحسب وسائل إعلام أميركية.