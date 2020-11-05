مراقبون أوروبيون للاقتراع في الانتخابات الأميركية يتهمون ترامب بـ«استغلال فاضح للسلطة»

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 05 نوفمبر 2020, 04:21 مساء
الرئيس الأميركي دونالد ترامب في أحد التجمعات الانتخابية. (أرشيفية: الإنترنت)

اتهم مراقبو منظمة الأمن والتعاون في أوروبا الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الخميس، بارتكاب «استغلال فاضح للسلطة» لطلبه وقف فرز الأصوات في الانتخابات الرئاسية قبل انتهاء هذه العملية.

وقال النائب الألماني مايكل يورغ لينك، منسق المراقبين الدوليين المكلفين مراقبة هذا الاقتراع في مقابلة مع جريدة «شتوتغارتر تسايتونغ»، «الأمر المقلق حقًّا هو طلب الرئيس الأميركي وقف فرز الأصوات وسط الأبهة الرئاسية في البيت الأبيض، محاطًا بكل رموز السلطة بسبب انتصاره المزعوم. هذا استغلال فاضح للسلطة»، وفق «فرانس برس».

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