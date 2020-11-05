العالم تحت حصار «كورونا».. إغلاق تام في إنجلترا وحظر تجول في إيطاليا وحصيلة إصابات قياسية في أميركا

حانات تقفل أبوابها في ليدز في شمال إنجلترا عشية فرض إغلاق تام لاحتواء تفشي كوفيد-19، 4 نوفمبر 2020. (أ ف ب)

في مسعى لاحتواء التفشي السريع لفيروس «كورونا المستجد»، فرضت إنجلترا، الخميس، إجراءات عزل جديدة لمدة شهر على سكانها، بينما تستعد إيطاليا وقبرص لفرض حظر تجول. في هذا الوقت، سجلت الولايات المتحدة عددا قياسيا من الإصابات بلغ حوالي مئة ألف خلال 24 ساعة.



وأوروبا هي المنطقة التي تسجل أسرع تفش للفيروس في العالم: وأحصت أكثر من 11 مليون إصابة نصفها في روسيا وفرنسا وإسبانيا وبريطانيا. على الصعيد العالمي، أودى الوباء بحياة ما لا يقل عن 1.2 مليون شخص أُحصي العدد الأكبر منها في الولايات المتحدة (233650). وسجلت البلاد حصيلة إصابات قياسية أيضاً في الأربع والعشرين ساعة الماضية بلغت 99660 إصابة، حسب وكالة «فرانس برس».



بعد إيرلندا وفرنسا، تفرض إنجلترا بدورها، الخميس، عزلاً جديداً على سكانها البالغ عددهم 56 مليون نسمة، الأمر الذي أثار استياء أصحاب الحانات التي تعاني كثيراً بعد إغلاق استمر أشهراً في الربيع الماضي.



استياء في إنجلترا من العودة مجددا للإغلاق

في حي سوهو الناشط في لندن، يتساءل جو كوران، وهو صاحب حانة، عما سيحدث لشركته. ويقول لوكالة «فرانس برس»: «سندفع ثمن ذلك على مدى سنوات. هذا الإغلاق سيكلفنا آلاف» الجنيهات.



وحتى الثاني من ديسمبر، ينبغي على المتاجر غير الأساسية في إنجلترا الإقفال، فيما سيُسمح للمطاعم والحانات والمقاهي بتقديم فقط خدمات توصيل الطعام أو تسليم الطعام ليحمله الزبائن معهم دون إمكانية الجلوس. في المقابل، ستبقى المدارس مفتوحة.