لودريان مع إقامة «علاقة جديدة» بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة بعد الانتخابات

وزير الشؤون الخارجية الفرنسي، جان إيف لودريان. (الإنترنت)

اعتبر وزير الخارجية الفرنسي جان-إيف لودريان، الخميس، أنه ينبغي على الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي إقامة «علاقة جديدة عابرة للأطلسي» بعد الانتخابات الرئاسية الأميركية مهما كانت نتيجتها.

وقال لودريان: «سيكون علينا إعادة بناء علاقة جديدة عابرة للأطلسي، تشكل شراكة جديدة»، وأشار إلى أن أوروبا أكدت «سيادتها منذ أربع سنوات»، حسب وكالة «فرانس برس».

ورفض اتخاذ موقف مؤيد لجو بايدن أو دونالد ترامب، وأضاف: «اختيار الرئيس يعود إلى الأميركيين. وينبغي علينا بعدها أن نعمل مع الشخصية المنتخبة ومع الحكومة الأميركية الجديدة، مهما حصل».