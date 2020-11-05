بايدن يقترب من دخول البيت الأبيض وترامب يبدأ معركة قضائية ضده

ترامب وبايدن. (الإنترنت)

يقترب المرشح الديمقراطي إلى الرئاسة الأميركية أكثر فأكثر من دخول البيت الأبيض بعد تحقيقه فوزين كبيرين في ولايتين رئيسيتين في مواجهة الرئيس الجمهوري المنتهية ولايته دونالد ترامب الذي يخوض حربا قضائية حقيقية ضده.



وبفوزه بولايتي ويسكونسن وميشيغن اللتين كان فاز بهما ترامب في الانتخابات السابقة، وولاية أريزونا ، بات جو بايدن يتمتع بدعم 264 من كبار الناخبين. وإذا فاز بولايات نيفادا (ستة من كبار الناخبين) أو جورجيا (16) أو بنسلفانيا (20)، فسيبلغ العدد 270، مما يسمح له بأن يصبح الرئيس السادس والأربعين للولايات المتحدة، حسب وكالة «فرانس برس».



في ولاية بنسلفانيا، لا يزال دونالد ترامب يتقدم بفارق أكثر من 160 ألف صوت حتى الأربعاء. لكن هذا الفارق يتقلص بسرعة مع فرز بطاقات الاقتراع المرسلة بالبريد. وغالبية الذين صوتوا بالبريد في الولاية اختاروا جو بايدن.



وللمرة الأولى منذ العام 2000 ، لم يعرف الأميركيون في اليوم التالي للاقتراع، اسم رئيسهم المقبل الذي سيؤدي اليمين في 20 يناير 2021.



بايدن: عندما ينتهي فرز الأصوات نعتقد أننا سنفوز

وقال جو بايدن في خطاب مقتضب في منزله في ويلمينغتون بولاية ديلاوير: «جئت لأقول لكم إنه عندما ينتهي فرز الأصوات، نعتقد أننا سنفوز».



وأضاف أنه عندما تعرف النتيجة، سيكون حان الوقت «لوضع الخطابات العدوانية التي أطلقت خلال الحملة، وراءنا»، مقدما نفسه على أنه موحد لبلد منقسم بعمق. وأضاف «من أجل أن نتقدم، يجب أن نكف عن معاملة معارضينا كأعداء».



في فينيكس في ولاية أريزونا، تظاهر عشرات من أنصار ترامب مساء الأربعاء في أجواء من التوتر أمام مكتب لفرز الأصوات في المدينة.



انتقاد «مزاعم لا أساس لها»

وأعلن فريق حملة دونالد ترامب عن أول دعوى قضائية في ولاية ويسكونسن حيث فاز جو بايدن بفارق أقل من واحد بالمئة حسب النتائج شبه الكاملة، كما ذكرت وسائل إعلام أميركية عدة.



ويريد الجمهوريون المطالبة بإعادة فرز الأصوات وطلبوا من قاض محلي إعادة النظر في الأصوات التي تم فرزها بالفعل. كما قدموا طلبا لتعليق فرز الأصوات في ولاية بنسلفانيا الأساسية حيث لا تزال النتيجة غير مؤكدة.