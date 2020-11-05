النمسا تقر بحدوث «تقصير» في مراقبة منفذ هجوم فيينا

صورة مثبتة بالفيديو من موقع الهجوم المسلح في قلب العاصمة النمساوية فيينا. (الإنترنت)

أقرت النمسا، الأربعاء، بحصول تقصير أمني سمح لعنصر لتنظيم «داعش» سبق أن صدر بحقه حكم بالحبس في البلاد، بتنفيذ هجوم فيينا الذي أسفر عن سقوط أربعة قتلى.



وقال وزير الداخلية كارل نيهامر إن أجهزة الاستخبارات النمسوية تلقت تحذيرا من نظيرتها السلوفاكية بأن المهاجم حاول شراء ذخائر إلا أن «مشكلة تواصل» أعقبت ذلك، حسب وكالة «فرانس برس».



وقتلت الشرطة المهاجم البالغ 20 عاما وهو نمسوي من أصل مقدوني بعدما نفذ هجوما مسلحا في فيينا، الإثنين، وتسبب بمقتل أربعة أشخاص. وأوقفت الشرطة 14 شخصا بعد الهجوم وهو أول اعتداء كبير ينفذ في النمسا منذ عقود والأول الذي ينفذه متطرف إسلامي.



وأوضح وزير الداخلية أن أعمار الموقوفين تتراوح بين «18 و28 عاما، وهم ينتمون إلى أقليات وبعضهم لا يحمل الجنسية النمسوية».



وقالت الشرطة إن الموقوفين «ربما ساعدوا» المهاجم لكن دورهم المحدد لم يتضح بعد. وتقول السلطات إن المهاجم تصرف بمفرده بعد مخاوف من وجود مهاجمين فارين.



وسبق أن حكم على هذا النمسوي البالغ 20 عاما والمولود لأبوين أصلهما من مقدونيا الشمالية، بالسجن في أبريل 2019 لمحاولته الالتحاق بصفوف الجهاديين في سورية لكن أفرج عنه في ديسمبر قبل أن يقضي كامل فترة عقوبته. وأحيل على منظمات تشرف على برامج «لاجتثاث التطرف». وأعلن تنظيم «داعش» الثلاثاء مسؤوليته عن الهجوم.



وضع غير آمن

وأطلق المهاجم النار بشكل عشوائي في وسط فيينا قبل ساعات من دخول النمسا مرحلة إغلاق جديد بسبب فيروس «كورونا المستجد»، مع تواجد الناس في الحانات والمطاعم ليستمتعوا بآخر أمسية من الحرية النسبية.



وقد شددت الإجراءات الأمنية في المدينة ووضعت الزهور وأضيئت شموع في مكان الهجوم حين لا تزال الدوائر التي رسمها المحققون ظاهرة على الأرض. إلا أن الحركة عادت صباح الأربعاء إلى المدينة لكن في ظل القيود المفروضة للجم انتشار الوباء.