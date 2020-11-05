5 ولايات حاسمة.. تعرف على آخر تعداد لأصوات الهيئة الناخبة في سباق البيت الأبيض

ترامب وبايدن. (الإنترنت)

تواصل فرز الأصوات الأربعاء لمعرفة نتيجة الانتخابات الرئاسية الأميركية بين الرئيس المنتهية ولايته دونالد ترامب ومنافسه الديموقراطي جو بايدن. ويجب على المرشح الحصول على 270 من أصوات كبار الناخبين للوصول إلى البيت الأبيض. ولا تعرف بعد نتائج خمس ولايات، بينها بنسلفانيا وجورجيا وكارولاينا الشمالية، وقد يتطلب الفرز أياماً عدة وفق مسؤولين محليين.

ورصدت وكالة «فرانس برس» آخر تعداد للأصوات حتى الساعة 9.35 بتوقيت غرينتش:

ترامب (214)

ألاباما (9)

أركنساو (6)

فلوريدا (29)

آيداهو (4)

إنديانا (11)

أيوا (6)

كنساس (5)

كنتاكي (8)

لويزيانا (8)

ماين (1)

ميسيسيبي (6)

ميسوري (10)

مونتانا (3)

نبراسكا (4)

داكوتا الشمالية (3)

أوهايو (18)

أوكلاهوما (7)

كارولاينا الجنوبية (9)

داكوتا الجنوبية (3)

تينيسي (11)

تكساس (38)

يوتاه (6)

فيرجينيا الغربية (5)

وايومينغ (3)

بايدن (264)

اريزونا (11)

كاليفورنيا (55)

كولورادو (9)

كونيتيكت (7)

ديلاوير (3)

واشنطن العاصمة (3)

هاواي (4)

إيلينوي (20)

ماين (3)

ميريلاند (10)

ماساتشوستس (11)

ميشيغن (16)

مينيسوتا (10)

نبراسكا (1)

نيو هامبشر (4)

نيو جيرسي (14)

نيو مكسيكو (5)

نيويورك (29)

أوريغون (7)

رود آيلاند (4)

فيرمونت (3)

فيرجينيا (13)

واشنطن الولاية (12)

تعتمد نبراسكا نظاماً مختلفا عن الولايات في توزيع أصوات كبار الناخبين على المرشّحين ما سيتيح لبايدن الحصول على صوت واحد على الأقلّ من أصوات مندوبي الولاية الخمسة. تعتمد ولاية ماين طريقة مماثلة لنبراسكا. ثلاثة من أصوات كبار الناخبين تذهب لبايدن فيما يبقى الرابع غير محسوم.

نتائج موقتة لأصوات الهيئة الناخبة حتى 5 نوفمبر، 12:00 صباحا بتوقيت ليبيا. (بوابة الوسط)