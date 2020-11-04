سي إن إن: بايدن يحسم ولاية ميشيغن

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 04 نوفمبر 2020, 11:40 مساء
المرشح الديمقراطي للرئاسة الأميركية جو بايدن. (أرشيفية: الإنترنت)

قالت شبكتا  شبكتا «سي إن إن» و«إن بي سي» الإخبارية الأميركية إن المرشح الديمقراطي للرئاسة الأميركية جو بايدن يحسم ولاية ميشيغن الحاسمة ليصل إلى 264 من أصوات المجمع الانتخابي.

واعتبرت «وكالة فرانس برس» أن فوز بايدن بهذه الولاية «انتكاسة جديدة للرئيس ترامب». وهذه الولاية التي كانت تُمثّل القلب النابض لصناعة السيّارات الأميركيّة، تمنح بايدن 16 صوتاً من أصوات كبار الناخبين، ليرتفع بذلك رصيده إلى 264، مقابل 214 لصالح ترامب.

ولم تُعلن بعد نتائج التصويت في خمس ولايات بينها بنسلفانيا وجورجيا وكارولاينا الشماليّة. فيما قالت حملة ترامب الأربعاء أنها تقدّمت بالتماس قضائي لوقف فرز الأصوات في ولاية بنسلفانيا، بعد التماسين قدّمتهما بشأن ولايتي ميشيغن وويسكونسن.

واتهمت حملة ترامب القيّمين على العملية الانتخابية بمنع مراقبيها من الاقتراب لمسافة تقل عن نحو ثمانية أمتار من الموظفين المكلفين الفرز، حسب وكالة «فرانس برس» 

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