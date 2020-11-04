مراقبو منظمة «الأمن والتعاون» ينددون بـ«مزاعم ترامب»

ناخب يدلي بصوته في التصويت المبكر للانتخابات الأميركية (الإنترنت)

انتقد رئيس بعثة منظمة الأمن والتعاون في أوروبا لمراقبة الانتخابات الأميركية ما اعتبره «مزاعم لا أساس لها» للرئيس دونالد ترامب حول حصول عمليات غش، معتبرا أن ذلك يقوّض الثقة بالديموقراطية.



ونقلت وكالة «فرانس برس» عن مايكل جورج لينك القول إنّ «مزاعم لا أساس لها حول وجود قصور منهجي، خاصة من الرئيس المنتهية ولايته، وفي ليلة الانتخابات، تضرّ بثقة الرأي العام بالمؤسسات الديموقراطية». وتراقب هذه المنظمة الانتخابات في الدول الغربية وفي دول سوفياتية سابقة.

وأعلنت حملة ترامب الأربعاء أنها تقدّمت بالتماس قضائي لوقف فرز الأصوات في ولاية بنسلفانيا، بعد التماسين قدّمتهما بشأن ولايتي ميشيغن وويسكونسن. واتهمت حملة ترامب القيّمين على العملية الانتخابية بمنع مراقبيها من الاقتراب لمسافة تقل عن نحو ثمانية أمتار من الموظفين المكلفين الفرز.