الانتخابات الأميركية: 248 صوتا لبايدن و214 لترامب في الهيئة الناخبة

المرشّح الديمقراطي جو بايدن، والجمهوري دونالد ترامب. (أ ف ب)

ارتفعت الأصوات التي حصل عليها المرشح الديمقراطي جو بايدن من الهيئة الناخبة في الانتخابات الرئاسية الأميركية إلى 248 من أصوات كبار الناخبين، مقابل 214 لمنافسه دونالد ترامب.

وبحسب وكالة «فرانس برس»، فاز بايدن في 21 ولاية بينها ولايته ديلاوير وولايات كبرى مثل كاليفورنيا ونيويورك وكذلك العاصمة واشنطن.

ويتواصل فرز الأصوات الأربعا،ء لمعرفة نتيجة الانتخابات الرئاسية الأميركية بين الرئيس المنتهية ولايته دونالد ترامب ومنافسه الديمقراطي جو بايدن.

وتصل النتائج تباعا مع توقعات وسائل الإعلام التي أشارت حتى الآن إلى فوز الجمهوري في 23 ولاية بينها الولايات البارزة فلوريدا وتكساس وأوهايو وإنديانا وكنتاكي وميسوري وكلها ولايات فاز فيها في 2016.

ويتطلّب الفوز بالرئاسة الحصول على أصوات 270 من كبار الناخبين في الهيئة الناخبة.

وفيما يأتي تعداد الأصوات حتى الساعة:

ترامب 214 صوتا

ألاباما (9)

أركنساو (6)

فلوريدا (29)

آيداهو (4)

إنديانا (11)

أيوا (6)

كنساس (5)

كنتاكي (8)

لويزيانا (8)

ماين (1)

ميسيسيبي (6)

ميسوري (10)

مونتانا (3)

نبراسكا (4)

داكوتا الشمالية (3)

أوهايو (18)

أوكلاهوما (7)

كارولاينا الجنوبية (9)

داكوتا الجنوبية (3)

تينيسي (11)

تكساس (38)

يوتاه (6)

فيرجينيا الغربية (5)

وايومينغ (3)

بايدن 248 صوتا

أريزونا (11)

كاليفورنيا (55)

كولورادو (9)

كونيتيكت (7)

ديلاوير (3)

واشنطن العاصمة (3)

هاواي (4)

إيلينوي (20)

ماين (3)

ميريلاند (10)

ماساتشوستس (11)

مينيسوتا (10)

نبراسكا (1)

نيو هامبشر (4)

نيو جيرسي (14)

نيو مكسيكو (5)

نيويورك (29)

أوريغون (7)

رود آيلاند (4)

فيرمونت (3)

فيرجينيا (13)

واشنطن الولاية (12)

وتعتمد نبراسكا نظاماً مختلفا عن الولايات في توزيع أصوات كبار الناخبين على المرشّحين، مما سيتيح لبايدن الحصول على صوت واحد على الأقلّ من أصوات مندوبي الولاية الخمسة.

وتعتمد ولاية ماين طريقة مماثلة لنبراسكا. ثلاثة من أصوات كبار الناخبين تذهب لبايدن فيما يبقى الرابع غير محسوم.