رئيس الأغلبية في مجلس الشيوخ: سنعرف نتائج الانتخابات بعد فرز آخر صوت

زعيم الأغلبية الجمهورية في مجلس الشيوخ الأميركي ميتش ماكونيل. (الإنترنت)

قال رئيس الأغلبية في مجلس الشيوخ الأميركي، الجمهوري السيناتور ميتش ماكونيل، إنه لن يتم إعلان نتائج الانتخابات الرئاسية الأميركية التي يتنافس فيها الديمقراطي جو بايدن، والجمهوري دونالد ترامب، الرئيس المنتهية ولايته، إلا «بعد فرز آخر صوت».

وتابع ماكونيل، خلال مؤتمر صحفي اليوم، «نحن في انتظار حسم الأمور في ولايات جورجيا ونورث كارولاينا وميتشيغن».

وفي وقت سابق من اليوم أعلن الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، في خطاب متلفز من البيت الأبيض أنه «فاز بالانتخابات الرئاسية»، مشيرًا في الوقت نفسه إلى أنه «سيذهب إلى المحكمة العليا لإيقاف عملية إحصاء الأصوات».