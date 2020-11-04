بايدن: لن يهدأ لي بال حتى احتساب كل صوت

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 04 نوفمبر 2020, 05:50 مساء

تعهد المرشح الديموقراطي للانتخابات الرئاسية الأميركية جو بايدن الأربعاء بأن حملته «لن يهدأ لها بال حتى احتساب كل صوت».

وجاء رد بايدن بعدما أعلن الرئيس دونالد ترامب عزمه اللجوء إلى المحكمة العليا لوقف عملية فرز الأصوات، حيث كتب بايدن في تغريدة عبر حسابه بـ«تويتر» إنه «لن يهدأ له بال حتى يُحتسب كل صوت».

وسبقه الرئيس الأميركي دونالد ترامب الأربعاء إلى إثارة الشكوك حيال عمليات فرز الأصوات الجارية حالياً في عدة ولايات رئيسية في الانتخابات الرئاسية الأميركية، متحدثاُ عن تزوير من دون تقديم أي دليل.

وكتب في تغريدة «مساء أمس كنت متقدماً في كثير من الولايات الرئيسية» مضيفاً «بعد ذلك، بدأت الواحدة تلو الأخرى تختفي بطريقة سحرية مع ظهور بطاقات انتخابية مفاجئة واحتسابها». والبطاقات التي يتحدث عنها الرئيس هي تلك التي وصلت عبر البريد ومن الممكن أن تستمرّ عملية فرزها أياماً عدة في بعض الولايات.

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