الاتحاد الأوروبي يطلق آلية عقوبات ضد رئيس بيلاروسيا ونجله

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 04 نوفمبر 2020, 04:27 مساء

أطلق الاتحاد الأوروبي، الأربعاء، آلية لفرض عقوبات على رئيس بيلاروسيا، ألكسندر لوكاشنكو، ونجله فكتور، إضافة إلى 13 مسؤولاً بيلاروسيًّا آخرين متورطين في حملة القمع التي مورست على المعارضة في هذا البلد، وفق ما أفادت مصادر دبلوماسية في بروكسل.

وقالت المصادر إن سفراء الدول الـ27 الأعضاء في الاتحاد الأوروبي أعطوا، بعد ظهر الأربعاء، الضوء الأخضر لمنع منح تأشيرة وتجميد أصول الرئيس البيلاروسي و14 مسؤولاً بيلاروسيًّا آخرين، كما أُطلقت آلية مكتوبة للسماح للحكومات بتأكيد هذا القرار ونشره في الجريدة الرسمية للاتحاد الأوروبي.

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