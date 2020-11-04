الحكومة الإثيوبية تعلن حالة الطوارئ بعد هجوم على قاعدة عسكرية

رئيس الوزراء الإثيوبي أبيي أحمد يلقي خطاباً في مجلس النواب بأديس أبابا، 3 فبراير 2020 (أ ف ب)

أعلنت الحكومة الإثيوبية، الأربعاء، حالة الطوارئ في إقليم «تيغراي» في الشمال بعدما اتهم رئيس الوزراء أحمد أبيي «جبهة تحرير شعب تيغراي» الحزب الحاكم في هذه المنطقة بـ«مهاجمة قاعدة عسكرية فيدرالية»، وأعلن عن رد على الهجوم، وفقًا لوكالة «فرانس برس».

وقال رئيس الحكومة في رسالة وضعها على موقعي «فيسبوك» و«تويتر» للتواصل الاجتماعي حوالي الساعة الثانية بالتوقيت المحلي إن «جبهة تحرير شعب تيغراي هاجمت معسكرا للجيش في تيغراي»، مضيفًا: «قواتنا الدفاعية تلقت الأمر بالقيام بمهمتها في إنقاذ الأمة، وقد تم تجاوز المرحلة الأخيرة من الخط الأحمر».