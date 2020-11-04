بايدن: نحن على الطريق الصحيح للفوز بهذه الانتخابات

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 04 نوفمبر 2020, 08:38 صباحا
المرشح الديمقراطي جو بايدن. (الإنترنت)

أكد المرشح الديموقراطي للرئاسة الأميركية جو بايدن ليلة الثلاثاء- الاربعاء أنه «على الطريق الصحيح للفوز» في الانتخابات في مواجهة الرئيس المنتهية ولايته دونالد ترامب فيما يسود ترقب شديد لنتيجة الاقتراع.

وقال بايدن أمام مناصريه الذين تجمعوا على طريقة درايف-إن في معقله ويلمينغتون في ديلاوير «حافظوا على إيمانكم، سنفوز!». وأضاف «نعتقد أننا على الطريق الصحيح للفوز بهذه الانتخابات»، حسب وكالة «فرانس برس».

وتابع: «نحن واثقون بالفوز في أريزونا» الولاية الحاسمة داعيا إلى «التحلي بالصبر»، واستكمل: «سنفوز في بنسلفانيا».

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