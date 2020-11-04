بايدن يحصد 213 صوتا في المجمع الانتخابي للرئاسة الأميركية وترامب 138 صوتاً

جون بايدن ودونالد ترامب (أرشيفية: الإنترنت)

حصد المرشح الديمقراطي للرئاسة الأميركية جون بايدن على 213 صوتا في المجمع الانتخابي حتى الآن، مقابل 138 صوتا حصل عليها المرشح الجمهوري الرئيس المنتهية ولايته دونالد ترامب. ويتطلّب الفوز بالرئاسة الحصول على أصوات 270 ناخباً كبيراً من أصوات المجمّع الانتخابي.

ووفق تقديرات نقلتها وكالة «فرانس برس» عن كبريات وسائل الإعلام الأميركية، فاز بايدن ب17 ولاية بينها ولايته ديلاوير وولايات كبرى مثل كاليفورنيا ونيويورك وكذلك العاصمة واشنطن، بينما أعلنت فوز ترامب في 19 ولاية.

وفيما يلي قائمة بالولايات التي فاز بها حتى الآن كلّ من المرشّحين إلى الانتخابات الرئاسية الأميركية:

المرشح الجمهوري دونالد ترامب (138)

ألاباما (9)، أركنساو (6)، إنديانا (11)، آيداهو (4)، كنساس (5)

كنتاكي (8)، لويزيانا (8)، ميسيسيبي (6)، ميسوري (10)، نبراسكا (5)

داكوتا الشمالية (3)، أوهايو (18)، داكوتا الجنوبية (3)، أوكلاهوما (7)

كارولاينا الجنوبية (9)، تينيسي (11)، يوتاه (6)، فيرجينيا الغربية (5)، وايومينغ (3)

المرشح الديمقراطي جون بايدن (213)

كاليفورنيا (55)، كولورادو (9)، كونيتيكت (7)، ديلاوير (3)، واشنطن العاصمة (3)

هاواي (4)، إيلينوي (20)، ميريلاند (10)، ماساتشوستس (11)، نيو هامبشر (4)

نيو جيرسي (14)، نيويورك (29)، نيو مكسيكو (5)، أوريغون (7)

رود آيلاند (4)، فيرمونت (3)، فيرجينيا (13)، واشنطن الولاية (12)

يشار إلى أن نبراسكا تعتمد نظاماً مختلفا عن الولايات في توزيع أصوات كبار الناخبين على المرشّحين، ما سيتيح لبايدن الحصول على صوت واحد على الأقلّ من أصوات مندوبي الولاية الخمسة.