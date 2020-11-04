«فوكس نيوز»: ترامب يقترب من الفوز بولاية تكساس و38 صوتا في المجمع الانتخابي

المرشح الجمهوري دونالد ترامب. (أ ف ب)

ذكرت قناة «فوكس نيوز» الأميركية أن المرشح الجمهوري دونالد ترامب يقترب من الفوز بولاية تكساس و38 صوتا في المجمع الانتخابي.

ظهرت النتائج الأولية لفرز الأصوات في الانتخابات الرئاسية الأميركية، حصد المرشّح الديموقراطي جو بايدن في المجموع على أصوات 213 من كبار الناخبين، مقابل 118 لخصمه الجمهوري دونالد ترامب. ويحتاج أيّ مرشّح رئاسي إلى أصوات 270 ناخباً كبيراً للفوز بالرئاسة.

وأعلنت وسائل إعلام أميركية فوز بايدن في كاليفورنيا وأوريغون وواشنطن، الولايات الثلاث الديموقراطيّة تقليديّاً في غرب البلاد، وهو ما من شأنه أن يمنحه أصوات 74 من كبار الناخبين في المجمع الانتخابي، بحسب تقديرات أوردتها مساء الثلاثاء شبكتا «فوكس» و«سي ان ان».

وفيما يلي قائمة بالولايات التي فاز بها كلّ من المرشّحين إلى الانتخابات الرئاسية الأميركية، الرئيس المنتهية ولايته الجمهوري دونالد ترامب ونائب الرئيس السابق الديموقراطي جو بايدن، بالإضافة إلى عدد الأصوات التي حصدها كل منهما في المجمّع الانتخابي، لغاية الساعة، وذلك وفق تقديرات أوردتها مساء الثلاثاء كبريات وسائل الإعلام الأميركية. ويتوقع مراقبون أن تنحسر المعركة بين الرجلين في بضع ولايات أساسية لا تزال نتائجها مجهولة.

ترامب (116): ألاباما (9)، أركنساو (6)، إنديانا (11) ، آيداهو (4)، كنساس (5)، كنتاكي (8)، لويزيانا (8)، ميسيسيبي (6)، ميسوري (10)، نبراسكا (5)، داكوتا الشمالية (3)، داكوتا الجنوبية (3)، أوكلاهوما (7)، كارولاينا الجنوبية (9)، تينيسي (11)، يوتاه (6)، فيرجينيا الغربية (5)، وايومينغ (3).

أما بايدن فحصل على (209) صوت وجاءت كالأتي: كاليفورنيا (55)، كولورادو (9)، كونيتيكت (7)، ديلاوير (3)، واشنطن العاصمة (3)، إيلينوي (20)، ميريلاند (10)، ماساتشوستس (11)، نيو هامبشر (4)، نيو جيرسي (14)، نيويورك (29)، نيو مكسيكو (5)، أوريغون (7)، رود آيلاند (4)، فيرمونت (3)، فيرجينيا (13)، واشنطن الولاية (12).