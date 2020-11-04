نتائج أولية لانتخابات الرئاسة الأميركية: بايدن يحصد 213 أصوات في المجمع الانتخابي.. وترامب 118 صوتاً

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 04 نوفمبر 2020, 07:17 صباحا
المرشّح الديموقراطي جو بايدن، والجمهوري دونالد ترامب. (أ ف ب)

أظهرت النتائج الأولية لفرز الأصوات في الانتخابات الرئاسية الأميركية، حصد المرشّح الديموقراطي جو بايدن في المجموع  على أصوات 213 من كبار الناخبين، مقابل 118 لخصمه الجمهوري دونالد ترامب. ويحتاج أيّ مرشّح رئاسي إلى أصوات 270 ناخباً كبيراً للفوز بالرئاسة.

وأعلنت وسائل إعلام أميركية فوز بايدن في كاليفورنيا وأوريغون وواشنطن، الولايات الثلاث الديموقراطيّة تقليديّاً في غرب البلاد، وهو ما من شأنه أن يمنحه أصوات 74 من كبار الناخبين في المجمع الانتخابي، بحسب تقديرات أوردتها مساء الثلاثاء شبكتا «فوكس» و«سي ان ان».

وفيما يلي قائمة بالولايات التي فاز بها كلّ من المرشّحين إلى الانتخابات الرئاسية الأميركية، الرئيس المنتهية ولايته الجمهوري دونالد ترامب ونائب الرئيس السابق الديموقراطي جو بايدن، بالإضافة إلى عدد الأصوات التي حصدها كل منهما في المجمّع الانتخابي، لغاية الساعة، وذلك وفق تقديرات أوردتها مساء الثلاثاء كبريات وسائل الإعلام الأميركية.

ويتوقع مراقبون أن تنحسر المعركة بين الرجلين في بضع ولايات أساسية لا تزال نتائجها مجهولة.

ترامب (116): ألاباما (9)، أركنساو (6)، إنديانا (11) ، آيداهو (4)، كنساس (5)، كنتاكي (8)، لويزيانا (8)، ميسيسيبي (6)، ميسوري (10)، نبراسكا (5)، داكوتا الشمالية (3)، داكوتا الجنوبية (3)، أوكلاهوما (7)، كارولاينا الجنوبية (9)، تينيسي (11)، يوتاه (6)، فيرجينيا الغربية (5)، وايومينغ (3).

أما بايدن فحصل على  (209) صوت وجاءت كالأتي: كاليفورنيا (55)، كولورادو (9)، كونيتيكت (7)، ديلاوير (3)، واشنطن العاصمة (3)، إيلينوي (20)، ميريلاند (10)، ماساتشوستس (11)، نيو هامبشر (4)، نيو جيرسي (14)، نيويورك (29)، نيو مكسيكو (5)، أوريغون (7)، رود آيلاند (4)، فيرمونت (3)، فيرجينيا (13)، واشنطن الولاية (12).

وتعتمد نبراسكا نظاماً مغايراً عن سواها من الولايات في توزيع أصوات كبار الناخبين على المرشّحين ما سيتيح لبايدن الحصول على صوت واحد على الأقلّ من أصوات مندوبي الولاية الخمسة.

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