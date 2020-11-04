وسائل إعلام أميركية: ترامب يفوز بولايات ميسوري ونبراسكا ويوتاه

الرئيس الأميركي دونالد ترامب في أحد التجمعات الانتخابية. (أرشيفية: الإنترنت)

فاز الرئيس الأميركي دونالد ترامب بالانتخابات الرئاسيّة في ثلاث ولايات إضافية هي ميسوري ونبراسكا ويوتاه وهو ما من شأنه أن يمنحه أصوات 21 من كبار الناخبين في المجمع الانتخابي، بحسب تقديرات أوردتها مساء الثلاثاء شبكات «فوكس نيوز» و«سي ان ان» و«ان بي سي» وصحيفة «نيويورك تايمز».

وفي الساعة 3,40 ت غ من فجر الأربعاء، حصد المرشّح الجمهوري في المجموع أصوات ما بين 115 و116 ناخباً كبيراً، ذلك أن صوت واحد من أصوات كبار الناخبين الخمسة في نبراسكا قد يصبّ في صالح منافسه الديموقراطي جو بايدن،وفق «فرانس برس».

وحصد بايدن من جهته أصوات 135 من أصوات كبار الناخبين. ويحتاج أيّ مرشّح رئاسي إلى أصوات 270 ناخباً كبيراً للفوز بالرئاسة.