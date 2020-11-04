نتائج أولية لانتخابات الرئاسة الأميركية: بايدن يحصد 131 صوتاً في المجمع الانتخابي وترامب 95 صوتاً

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 04 نوفمبر 2020, 06:06 صباحا
متابعة فرز الأصوات. (الإنترنت)

أظهرت قائمة بالولايات التي فاز بها كلّ من المرشّحين إلى الانتخابات الرئاسية الأميركية، الرئيس المنتهية ولايته الجمهوري دونالد ترامب ونائب الرئيس السابق الديموقراطي جو بايدن، تصدّر الأخير للسباق الرئاسي برصيد 131 صوتاً في المجمع الانتخابي مقابل 95 صوتاً لترامب.

وتظهر القائمة عدد الأصوات التي حصدها كل منهما لغاية الآن في المجمّع الانتخابي، وذلك وفق تقديرات أوردتها مساء الثلاثاء كبريات وسائل الإعلام الأميركية، وفق «فرانس برس». ويتطلّب الفوز بالرئاسة الحصول على أصوات 270 ناخباً كبيراً من أصوات المجمّع الانتخابي.

وتمثلت أصوات ترامب كالأتي: ألاباما (9)، أركنساو (6)، كارولاينا الجنوبية (9)، داكوتا الشمالية (3)، داكوتا الجنوبية (3)، إنديانا (11)، كنساس (5)، كنتاكي (8)، لويزيانا (8)، ميسيسيبي (6)، أوكلاهوما (7)، تينيسي (11)، فيرجينيا الغربية (5)، وايومينغ (3).

بينما تمثلت أصوات بايدن كالأتي:  كولورادو (9)، كونيتيكت (7)، ديلاوير (3)، إيلينوي (20)، ميريلاند (10)، ماساتشوستس (11)، نيو جيرسي (14)، نيويورك (29)، نيو مكسيكو (5)، رود آيلاند (4)، فيرمونت (3)، فيرجينيا (13)، واشنطن العاصمة (3)

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