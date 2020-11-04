ترامب يفوز بولاية كنساس.. ويتقدم في ثلاثة ولايات متأرجحة ببنسلفانيا و ويسكونسن وأوهايو

الرئيس الجمهوري دونالد ترامب. (الإنترنت)

فاز الرئيس الأميركي المنتهية ولايته دونالد ترامب بالانتخابات الرئاسيّة في كنساس، وهي الولاية الـ14 التي يحصدها، وذكرت وسائل إعلام أميركية تقدم المرشح الجمهوري في بنسلفانيا و ويسكونسن وأوهايو، بحسب تقديرات أوردتها مساء الثلاثاء شبكة «فوكس نيوز» وصحيفة «نيويورك تايمز».

وبهذا الفوز المتوقّع يضيف الرئيس إلى رصيده في المجمّع الانتخابي أصوات ستة من كبار الناخبين ليرتفع رصيده إلى 98 صوتاً مقابل 131 حصدها حتى الساعة منافسه الديموقراطي نائب الرئيس السابق جو بايدن.

ويتطلّب الفوز بالرئاسة الحصول على أصوات 270 ناخباً كبيراً من أصوات المجمّع الانتخابي. وحتى الآن، لم يتعرّض أيّ من المرشّحَين لانتكاسة في الولايات التي فاز بها حزبه في 2016.