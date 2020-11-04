نتائج أولية: بايدن يحصد 131 صوتاً في المجمع الانتخابي.. وترامب 98 صوتاً

المرشح الديمقراطي جو بايدن. (الإنترنت)

تصدر المرشح الديمقراطي جو بايدن السباق في انتخابات الرئاسة الأميركية حتى الساعة 21,30 بتوقيت العاصمة واشنطن (02,30 ت غ) برصيد 131 صوتاً مقابل 98 صوتا للمرشح الجمهوري دونالد ترامب، وذلك وفق تقديرات أوردتها مساء الثلاثاء كبريات وسائل الإعلام الأميركية. ويتطلّب الفوز بالرئاسة الحصول على أصوات 270 ناخباً كبيراً من أصوات المجمّع الانتخابي.

وأظهرت نتائج أوليه لفرز الأصوات بعدد من الولايات في انتخابات الرئاسة الأميركية 2020 فوز المرشح الديمقراطي جو بايدن في ولايات فرجينيا وفيرمونت وديلاوير وميريلاند وماساتشوستس ونيوجيرسي والعاصمة واشنطن، بالإضافة إلى نيويورك وكناتكت وكولورادو ونيو مكسيكو.

وذكرت وسائل إعلام أميركية أن الرئيس الحالي دونالد ترامب هو الفائز في ولايات إنديانا وفرجينيا الغربية وكنتاكي وأوكلاهوما داكوتا الشمالية ولويزيانا ونبراسكا، بحسب نتائج أولية بعد فرز اصواتها بالانتخابات الأميركية. وأغلقت في السابعة مساءً بتوقيت شرق أميركا أولى صناديق الاقتراع في انتخابات الرئاسة الأميركية، بينما تغلق الصناديق تباعا وفقا لتوقيت كل ولاية.

وبدأ التصويت المباشر، الثلاثاء، في الانتخابات الرئاسية الأميركية التي يتنافس فيها الرئيس الحالي، الجمهوري دونالد ترمب، ونائب الرئيس الأميركي السابق، المرشح الديمقراطي، جو بايدن، حيث توجه الناخبون الأميركيون إلى صناديق الاقتراع بعد أن أدلى نحو 110 مليون شخص منهم بأصواتهم بشكل مبكر عبر البريد والتصويت عن بعد، ما يمثل مشاركة قياسية في هذه الآلية التي فرضها انتشار فيروس كورونا المستجد.