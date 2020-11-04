حملة ترامب تعلن فوزه في ولاية فلوريدا بعد فرز 94% من الأصوات

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 04 نوفمبر 2020, 04:59 صباحا
موكب مؤيد للمرشح الجمهوري ترامب. (الإنترنت)

أعلنت حملة المرشح الجمهوري دونالد ترامب فوزه في ولاية فلوريدا بعد فرز 94% من الأصوات، وأفادت وسائل إعلام محلية أميركية في وقت سابق، بأن الرئيس الأميركي دونالد ترمب حصد على 92 صوتا حتى الأن من المجمع الانتخابي بعد إعلان فوزه في 14 ولايات أميركية، بحسب نتائج الفرز الأولية بينما حصل المرشح الديمقراطي جو بايدن  على 119صوت حتى الأن بعد فوزه يفوز في 11 ولاية.

وتملك فلوريدا  ٢٩ صوت في المجمع الانتخابي وإذا تأكد فوز ترامب في هذة الولاية سيرتفع عدد الأصوات التى حصل عليها ترامب في المجمع الانتخابي إلى 121 صوت مقابل 131 صوت لمرشحه خلال نتائج الفرز الأولية، ويحتاج أي مرشّح رئاسي إلى أصوات 270 ناخباً كبيراً للفوز بالرئاسة الأميركية.

وسمحت ولايةفلوريدا بشكل خاص للجمهوري جورج بوش الابن بأن يفوز في عام 2000، كما أعطت الفوز لترامب على هيلاري كلينتون في العام 2016.

وفاز الرئيس الأميركي دونالد ترامب بالانتخابات الرئاسيّة في أربع ولايات إضافية هي لويزيانا ووايومينغ وداكوتا الشمالية والجنوبية، بحسب تقديرات أوردتها مساء الثلاثاء شبكتا «فوكس نيوز» و«أن بي سي» وصحيفة «نيويورك تايمز». وتمنح هذه الولايات الرئيس الجمهوري الساعي للمكوث أربع سنوات أخرى في البيت الأبيض، أصوات 17 من كبار الناخبين في المجمّع الانتخابي.

ويحتاج أي مرشّح رئاسي إلى أصوات 270 ناخباً كبيراً للفوز بالرئاسة الأميركية.

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