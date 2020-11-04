زعيم الغالبية الجمهوري بمجلس الشيوخ ميتش ماكونيل يحتفظ بمقعده في الانتخابات النصفية

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 04 نوفمبر 2020, 04:17 صباحا
زعيم الغالبية الجمهوري بمجلس الشيوخ ميتش ماكونيل. (الإنترنت)

احتفظ زعيم الغالبية الجمهورية في مجلس الشيوخ السناتور ميتش ماكونيل بمقعده عن ولايته كنتاكي في الانتخابات النصفية التي جرت الثلاثاء، بحسب تقديرات أوردتها شبكة «فوكس نيوز» وصحيفة «نيويورك تايمز».

وتمكّن هذا السناتور المحافظ البالغ من العمر 78 عاماً والحليف الوثيق للرئيس دونالد ترامب من الاحتفاظ بمقعده الذي يشغله بدون انقطاع منذ 1985 بعد فوزه على المرشحة الديموقراطية آيمي ماكغراث وهي طيارة سابقة في سلاح الجو، وفق «فرانس برس».

وخلال السنوات الأربع الفائتة من ولاية ترامب نجح هذا المخطّط الاستراتيجي في أن يمرّر في مجلس الشيوخ المصادقة على تعيين أكثر من 200 قاضٍ محافظ عيّنهم الرئيس الجمهوري، بمن فيهم ثلاثة قضاة في المحكمة العليا.

وبغضّ النظر عن نتيجة الانتخابات الرئاسية، فإنّ هذا الإنجاز سيخلّد في سجلّ السناتور الجمهوري لأن هؤلاء القضاة يعيّنون «لمدى الحياة» وقد اختار ترامب القسم الأكبر منهم من صغار السنّ.

وماكونيل هو صاحب أطول فترة يقضيها سناتور على رأس كتلة في مجلس الشيوخ: كان زعيم الأقلية الجمهورية بين عامي 2007 و2015 وعندما استعاد الجمهوريون السيطرة على المجلس أصبح زعيم الأغلبية. وبموجب الدستور الأميركي فإنّ نائب الرئيس يتولّى حكماً منصب رئيس مجلس الشيوخ.

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