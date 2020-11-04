نتائج أولية لانتخابات الرئاسة: بايدن يفوز في 11 ولاية حاصدا 119 صوتا من المجمع الانتخابي.. وترامب يحصد 92 صوتا عن 14 ولاية

بايدن وترامب. (الإنترنت)

أفادت وسائل إعلام محلية أميركية، بأن الرئيس الأميركي دونالد ترمب حصد على 92 صوتا حتى الأن من المجمع الانتخابي بعد إعلان فوزه في 14 ولايات أميركية، بحسب نتائج الفرز الأولية بينما حصل المرشح الديمقراطي جو بايدن على 119صوت حتى الأن بعد فوزه يفوز في 11 ولاية.

وظهرت نتائج أوليه لفرز الأصوات بعدد من الولايات في انتخابات الرئاسة الأميركية 2020 فوز المرشح الديمقراطي جو بايدن في ولايات فرجينيا وفيرمونت وديلاوير وميريلاند وماساتشوستس ونيوجيرسي والعاصمة واشنطن.

كما فاز الرئيس الأميركي دونالد ترمب في ولاية فرجينيا الغربية بحسب تقديرات أوردتها مساء الثلاثاء محطة «فوكس نيوز» وصحيفة «نيويورك تايمز»، وهي الولاية التي سبق له أن فاز بها في 2016. ومن شأن فوزه بهذه الولاية أن يمنحه أصوات 5 ناخبين كبار. ويحتاج أي مرشّح رئاسي إلى أصوات 270 ناخبا كبيرا للفوز بالرئاسة الأميركية،

وبدأ التصويت المباشر، الثلاثاء، في الانتخابات الرئاسية الأميركية التي يتنافس فيها الرئيس الحالي، الجمهوري دونالد ترمب، ونائب الرئيس الأميركي السابق، المرشح الديمقراطي، جو بايدن، حيث توجه الناخبون الأميركيون إلى صناديق الاقتراع بعد أن أدلى نحو 110 مليون شخص منهم بأصواتهم بشكل مبكر عبر البريد والتصويت عن بعد، ما يمثل مشاركة قياسية في هذه الآلية التي فرضها انتشار فيروس كورونا المستجد.