نتائج أولية: ترامب يقلب النتائج في فلوريدا الحاسمة بعد فرز 85% من الأصوات

الرئيس الأميركي دونالد ترامب. (الإنترنت)

أفادت وسائل إعلام محلية أميركية، بأن الرئيس الأميركي دونالد ترمب قلب النتائج لصالحه في ولاية فلوريد الحاسمة بعد فرز 85% من الأصوات، وذلك بعد أن أفيد سابقا بتقدم منافسه الديمقراطي جو بايدن.

وتعتبر ولاية فلوريدا من الولايات المهمة بالنسبة للمرشح الرئاسي في تلك الانتخابات الاستثنائية، التي شهدت اقبالاً مبكرا استثنائيا.

كما فاز الرئيس الأميركي دونالد ترمب في ولاية فرجينيا الغربية بحسب تقديرات أوردتها مساء الثلاثاء محطة «فوكس نيوز» وصحيفة «نيويورك تايمز»، وهي الولاية التي سبق له أن فاز بها في 2016. ومن شأن فوزه بهذه الولاية أن يمنحه أصوات 5 ناخبين كبار.

وبدأ التصويت المباشر، الثلاثاء، في الانتخابات الرئاسية الأميركية التي يتنافس فيها الرئيس الحالي، الجمهوري دونالد ترمب، ونائب الرئيس الأميركي السابق، المرشح الديمقراطي، جو بايدن، حيث توجه الناخبون الأميركيون إلى صناديق الاقتراع بعد أن أدلى نحو 110 مليون شخص منهم بأصواتهم بشكل مبكر عبر البريد والتصويت عن بعد، ما يمثل مشاركة قياسية في هذه الآلية التي فرضها انتشار فيروس كورونا المستجد.