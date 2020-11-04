نتائج أولية: ترامب يفوز بولايات إنديانا وفرجينيا الغربية وكنتاكي وأوكلاهوما وألاباما

الرئيس الأميريك دونالد ترامب. (الإنترنت)

ذكرت وسائل إعلام أميركية أن الرئيس الحالي دونالد ترامب هو الفائز في ولايات إنديانا وفرجينيا الغربية وكنتاكي وأوكلاهوما بحسب نتائج أولية بعد فرز اصواتها بالانتخابات الأميركية.

وأغلقت في السابعة مساءً بتوقيت شرق أميركا أولى صناديق الاقتراع في انتخابات الرئاسة الأميركية، بينما تغلق الصناديق تباعا وفقا لتوقيت كل ولاية.

أفادت تقديرات شبكتي «سي إن إن» و«إن بي سي» الأميركيتين بفوز الرئيس الأميركي دونالد ترامب بولاية إنديانا في شمال الولايات المتحدة. ومن شأن فوز ترامب بهذه الولاية أن يمنحه أصوات 11 ناخبا كبيرا. ويحتاج أي مرشّح رئاسي إلى أصوات 270 ناخبا كبيرا للفوز بالرئاسة الأميركية، وفق «فرانس برس».

وأدلى 102 مليون ناخب تقريبا بأصواتهم بالفعل في الانتخابات الأميركية 2020، مما يشير إلى أن هذه الانتخابات ستشهد أكبر نسبة مشاركة منذ قرن كامل تقريبا.