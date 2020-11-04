نتائج أولية: ترامب يفوز بـ8 أصوات في المجمع الانتخابي عن ولاية كنتاكي

فرز أصوات بمراكز الاقتراع. (الإنترنت)

ذكرت وسائل إعلام أميركية أن الرئيس الحالي دونالد ترامب هو الفائز في ولاية كنتاكي، بحسب نتائج أولية بعد فرز اصواتها بالانتخابات الأميركية، وتمتلك ولاية كنتاكي 8 أصوات في المجمع الانتخابي.

وأغلقت في السابعة مساءً بتوقيت شرق أميركا أولى صناديق الاقتراع في انتخابات الرئاسة الأمريكية، بينما سيتم إغلاق الصناديق تباعا وفقا لتوقيت كل ولاية.

وأدلى 102 مليون ناخب تقريبا بأصواتهم بالفعل في الانتخابات الأميركية 2020، مما يشير إلى أن هذه الانتخابات ستشهد أكبر نسبة مشاركة منذ قرن كامل تقريبا.



ويخوض الانتخابات الأميركية اليوم الجمهوري دونالد ترامب الانتخابات بصحبة مايك بنس نائبًا له، بينما يخوض الديمقراطي جو بايدن الانتخابات بصحبة كامالا هاريس نائبة له، والتي لو فازت بالمنصب سيكون حدثًا تاريخيا كونها أول امرأة في تاريخ أمريكا تشغل منصب نائب الرئيس، لتصبح بذلك الانتخابات الـ59 في الولايات المتحدة.

