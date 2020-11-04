تفوق لبايدن في ولايات فيرجينا وفلوريدا وفيرمونت بعد فرز أكثر من 50% من أصوات الناخبين

بايدن. (الإنترنت)

أظهرت نتائج أوليه أعلنتها وسائل إعلام أميركية تفوق لبايدن في ولايات فيرجينا وفلوريدا وفيرمونت بعد فرز أكثر من 50% من أصوات الناخبين.

وأفادت تقديرات شبكتي «سي إن إن» و«إن بي سي» الأميركيتين بفوز الرئيس الأميركي دونالد ترامب بولاية إنديانا في شمال الولايات المتحدة.

ومن شأن فوز ترامب بهذه الولاية أن يمنحه أصوات 11 ناخبا كبيرا. ويحتاج أي مرشّح رئاسي إلى أصوات 270 ناخبا كبيرا للفوز بالرئاسة الأميركية، وفق «فرانس برس».

وبدأ التصويت المباشر، الثلاثاء، في الانتخابات الرئاسية الأميركية التي يتنافس فيها الرئيس الحالي، الجمهوري دونالد ترمب، ونائب الرئيس الأميركي السابق، المرشح الديمقراطي، جو بايدن، حيث توجه الناخبون الأميركيون إلى صناديق الاقتراع بعد أن أدلى نحو 110 مليون شخص منهم بأصواتهم بشكل مبكر عبر البريد والتصويت عن بعد، ما يمثل مشاركة قياسية في هذه الآلية التي فرضها انتشار فيروس كورونا المستجد.