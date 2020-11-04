إغلاق صناديق الاقتراع في ست ولايات أميركية بما فيها جورجيا الرئيسية

فرز البطاقات بإحدى اللجان. (الإنترنت)

أغلقت صناديق الاقتراع في الساعة السابعة من مساء الثلاثاء (صفر ت غ) في ستّ ولايات أميركية بما فيها جورجيا، إحدى الولايات الحاسمة في السباق بين الرئيس الجمهوري دونالد ترامب الساعي للفوز بولاية ثانية ومنافسه الديموقراطي نائب الرئيس السابق جو بايدن.

وتغلق مراكز الاقتراع في الولايات المتّحدة أبوابها تباعاً، من الشرق إلى الغرب في عملية تستمر لغاية الساعة الأولى فجراً بالتوقيت المحلّي (السادسة صباحاً ت غ)، وفق «فرانس برس».

مراكز الاقتراع شرق الولايات المتحدة تغلق أبوابها.. وترامب يتفوق في المؤشرات الأولية بإينديانا

وأشارت وسائل إعلام أميركية، إلى تقدم ترامب في إينديانا. كما حصد الرئيس في نيوهامبشير، التي تأتي من نصيبها 4 أصوات، 61.5% مقابل 38.5% لبايدن. بدوره، أعلن ترمب عبر منبره المفضل تويتر، أن وضع حملته جيد على مستوى الولايات، شاكرا مناصريه.