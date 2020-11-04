ترامب يغرد: تبدو الأمور جيدة بالنسبة لنا في مختلف أنحاء البلاد

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 04 نوفمبر 2020, 01:26 صباحا
الرئيس الأميركي دونالد ترامب. (الإنترنت)

غرد الرئيس الأميركي والمرشح الجمهوري دونالد ترامب عبر «تويتر» وقال  «تبدو الأمور جيدة بالنسبة لنا في مختلف أنحاء البلاد»، وتأتي تغريدة ترامب في خضم عملية التصويت في الولايات الأميركية خلال انتخايات الرئاسة 2020.

وكان الرئيس الأميركي قال في تصريحات بوقت سابق، أنه لم يُحضر بعد خطاب الهزيمة أو الانتصار في الانتخابات، . وبعد سؤاله من الصحافة حول القضية، قال ترامب: «لا أنا لا أفكر بخطاب الانتصار أو الخسارة حتى الآن»، وذلك خلال وجوده في ولاية فيرجينيا.

وأضاف الرئيس الأميركي قائلا: «نتمنى أن نجهز واحدا من هذين الخطابين، كما تعلمون، الفوز سهل، أما الخسارة فهي ليست سهلة على الإطلاق بالنسبة لي»، حسب قوله. ومن المقرر أن تصدر نتائج الانتخابات الأربعاء، لتُعلن اسم الرئيس الـ46 للولايات المتحدة الأميركية، فإما أن يكون ترامب نفسه أو منافسه المرشح الديمقراطي جو بايدن.

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