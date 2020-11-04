خفض عدد حضور «حفلة ليلة الانتخابات» في البيت الأبيض.. والتشديد على فحوص كورونا

ترامب يدلي بصوته. (الإنترنت)

أعلن البيت الأبيض خفض عدد الأشخاص الذين سيحضرون «حفلة ليلة الانتخابات» من 400 إلى 250 فرد.

وذكرت «سي إن إن» أن الحضور سيجرون فحصا سريعا لفيروس كورونا، وسيرتدون أساور تشير إلى أنهم أجروا الفحوصات. وتحدثت تقارير في وقت سابق أشارت إلى أن عدد الحضور في حفل البيت الأبيض سيبلغ 400 شخصا في البداية.

وتقاطر عشرات ملايين الناخبين الأميركيين إلى مراكز الاقتراع الثلاثاء للإدلاء بأصواتهم وسط انقسام حاد غير مسبوق بينهم لاختيار رئيس بين المرشح الديموقراطي جو بايدن والرئيس المنتهية ولايته دونالد ترامب اللذين يعدانهم برؤيتين على طرفي نقيض للولايات المتحدة.

وتستعدّ البلاد لليلة طويلة من ترقب النتائج. وتبدو عملية الاقتراع أقرب الى استفتاء على أكثر رؤساء الولايات المتحدة المعاصرين إثارة للجدل.