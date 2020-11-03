ترامب: من حق الأميركيين معرفة اسم الفائز يوم الانتخابات

الرئيس الأميركي دونالد ترامب في فلوريدا، 31 يوليو 2020، (أ ف ب)

قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الثلاثاء، إن «من حق (الأميركيين) أن يعرفوا اسم الفائز» يوم الانتخابات، وذلك خلال زيارة أحد مراكز حملة الحزب الجمهوري في ضاحية واشنطن.

وأضاف الرئيس الجمهوري في أرلينغتون بولاية فرجينيا: «من حقنا أن نعرف الفائز في الثالث من نوفمبر»، علمًا بأن لجوء مزيد الأميركيين إلى التصويت عبر البريد قد يؤخر فرز الأصوات، وتاليًا إعلان النتيجة، حسب وكالة «فرانس برس».

وأعرب ترامب، صباح الثلاثاء، عن شعور جيد بشأن فرصه في الفوز، متوقعًا أن يحقق انتصارات كبيرة في ولايات رئيسية على غرار فلوريدا وأريزونا.

وقال لشبكة «فوكس نيوز»، خلال مقابلة عبر الهاتف، «نعتقد أننا نحقق فوزًا كبيرًا جدًّا في تكساس وفلوريدا وأريزونا وكارولاينا الشمالية وبنسيلفانيا وفي كل مكان».