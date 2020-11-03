إنقاذ طفلة بعد 91 ساعة على زلزال تركيا.. والحصيلة تتجاوز 100 قتيل (فيديو)

الطفلة التركية عايدة خلال عملية إنقاذها من تحت الأنقاض، 3 نوفمبر 2020. (الإنترنت)

تمكنت فرق الإغاثة، الثلاثاء، من سحب طفلة في الثالثة من العمر من تحت أنقاض مبنى مهدم من جراء الزلزال القوي الذي ضرب غرب تركيا، بعد 91 ساعة على وقوعه، فيما بلغت حصيلة الضحايا أكثر من مئة قتيل.



وبعد أربعة أيام على وقوع الزلزال، الذي ألحق أضرارًا كبرى بمنطقة بايرقلي في محافظة إزمير، أعلنت الهيئة الحكومية التركية لإدارة الكوارث أن حصيلة الزلزال، الذي بلغت قوته 7 درجات على مقياس ريختر، ارتفعت إلى أكثر من مئة قتيل، حسب وكالة «فرانس برس».



وكتب رئيس بلدية إزمير تونغ سويار، على «تويتر»، «شهدنا معجزة بعد 91 ساعة على وقوع الزلزال. انتشل رجال الإنقاذ عايدة، البالغة من العمر أربع سنوات، وهي على قيد الحياة». وأضاف: «إلى جانب الألم الكبير الذي عشناه، لدينا هذا الفرح أيضًا».



إردوغان يصف إنقاذ الطفلة بـ«المعجزة»

وبعد لحظات كتب الرئيس التركي رجب طيب إردوغان، في تغريدة «اسم المعجزة عايدة»، مضيفًا: «بعينيك الباسمتين أعطيتنا أملاً جديدًا. الحمد الله. أتمنى لكِ الشفاء العاجل يا صغيرتي الجميلة».



ويأتي ذلك بعد إنقاذ طفلة عمرها 4 سنوات وفتاة عمرها 14 عامًا، الإثنين، من تحت أنقاض مبنى منهار في محافظة إزمير، ما يحيي الآمال باحتمال إنقاذ مزيد الأشخاص.



وفيما أشار رئيس البلدية إلى أن عمر الطفلة أربع سنوات، عاد وزير الصحة التركي فخر الدين قوجة وأوضح أنها تبلغ ثلاث سنوات. وأُنقذت عايدة من تحت أنقاض مبنى مهدم في بلدة بايرقلي، الأكثر تضررًا جراء الزلزال الذي ضرب تركيا واليونان بعد ظهر الجمعة.



وأفادت مراسلة وكالة «فرانس برس» بأن الطفلة نقلت خارج أنقاض المبنى ولفت ببطانية وكانت تنادي والدتها فيما كانت الحشود الحاضرة تصفق وعانق عدد منهم بعضهم البعض، وكان آخرون يبكون تأثرًا. وردد البعض آيات التكبير. وأشار التلفزيون التركي الرسمي إلى أن اسم الفتاة عايدة غيزغين.

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وأوردت شبكة «إن تي في» التركية أن الطفلة طلبت على الفور بعض الماء ومشروب العيران.



انتشال جثة والدة الطفلة

وقال رجال الإنقاذ إنهم علموا بوجود شخص على قيد الحياة في الموقع مساء الإثنين فعملوا جاهدين طوال الليل للوصول إلى الفتاة. وقالت لهم قبل أن يتم إنقاذها «أنا هنا»، حسب ما أوردت جريدة «ميلييت» التركية. وقالت الجريدة إن الطفلة كانت قد عادت مع والدتها من نزهة في حديقة الحي قبل عشر دقائق من وقوع الزلزال.





ونجا الوالد الذي لم يكن في المنزل ساعة وقوع الكارثة. وبعد ساعات على الأنباء المفرحة انتشل رجال الإنقاذ جثة الوالدة من تحت الأنقاض.



حصيلة الزلزال تتجاوز 100 قتيل

وأعلنت الهيئة الحكومية التركية لإدارة الكوارث، الثلاثاء، أن حصيلة قتلى الزلزال القوي بلغت 102. وأضافت الهيئة أن الزلزال الذي بلغت قوته 7 درجات على مقياس ريختر تسبب أيضًا باصابة 994 شخصًا بجروح، بينهم 147 لا يزالون في المستشفى.



وقالت إن رجال الإنقاذ يواصلون جهود البحث عن ضحايا أو ناجين، خصوصًا بين أنقاض المبنى المؤلف من خمسة طوابق الذي انهار في محافظة إزمير.



وأفادت السلطات التركية عن وقوع أكثر من 1500 هزة ارتدادية بعد الزلزال، بينها 44 تزيد قوتها على 4 درجات. ومع تضرر عشرات المباني ومخاطر حصول هزات ارتدادية متكررة، اضطر آلاف الأشخاص إلى قضاء ليلتهم الرابعة في الخيم في إزمير.



وكان الزلزال قويًّا إلى درجة شعر به سكان إسطنبول وأثينا. وتسبّب بتسونامي محدود في جزيرة ساموس ببحر إيجه وبمدّ بحري أغرق شوارع في إحدى بلدات ساحل تركيا الغربي. في ساموس، ولقي شخصان مصرعهما جراء الزلزال.



وهو الزلزال الأكثر دموية الذي يضرب تركيا هذه السنة، بعدما قُتل نحو 40 شخصًا في زلزال وقع في يناير في محافظتي الأزيغ وملطية (شرق). ودفع تضاعف هذه الهزات المميتة في السنوات الأخيرة، السلطات إلى وضع معايير صارمة لدى البناء لمقاومة الزلازل.

جانب من عمليات الإنقاذ بعد زلزال تركيا، 3 نوفمبر 2020. (الإنترنت)

جانب من عمليات الإنقاذ بعد زلزال تركيا، 3 نوفمبر 2020. (الإنترنت)

جانب من عمليات الإنقاذ بعد زلزال تركيا، 3 نوفمبر 2020. (الإنترنت)