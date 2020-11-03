ارتفاع حصيلة ضحايا هجوم فيينا

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 03 نوفمبر 2020, 11:05 صباحا
أفراد من الشرطة النمساوية خلال إطلاق نار في العاصمة فيينا، 2 نوفمبر 2020. (أ ف ب)

توفي شخص رابع الثلاثاء متأثرا بجروحه غداة الهجوم الدامي الذي وقع في العاصمة النمساوية، بحسب وزارة الداخلية.

وقال ناطق باسم الوزارة لوكالة «فرانس برس» «للأسف، توفي شخص جديد في المستشفى. وبهذا، يرتفع عدد ضحايا الهجوم إلى أربعة، هم رجلان وامرأتان».

وأطلق مسلحون النار أمس الإثنين في ستّة مواقع مختلفة في وسط العاصمة فيينا، في هجوم أسفر عن قتيلين بينهما أحد منفّذي الهجوم.

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ووصف المستشار النمساوي سيباستيان كورتز الهجوم بـ«المثير للاشمئزاز»، وقال كورتز في تغريدة على «تويتر» «نحن نجتاز ساعات عصيبة في جمهوريتنا».

وأعلن وزير الداخلية النمساوي، كارل نيهامر، خلال مؤتمر صحفي صباح الثلاثاء، أن منفذ هجوم فيينا الذي قتلته الشرطة «شخص متطرف كان يشعر بأنه قريب إلى تنظيم الدولة الإسلامية»، وفق وكالة «فرانس برس».

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