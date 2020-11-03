قرية أميركية تدلي بأولى الأصوات في الانتخابات الرئاسية

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 03 نوفمبر 2020, 10:59 صباحا
تعداد الأصوات في بلدة ديكسفيل نوتش الصغيرة في ولاية نيوهامشير الأميركية يظهر تصويت الناخبين الخمسة جميعا لصالح الديموقراطي جو بايدن, (أ ف ب)

أدلى خمسة ناخبين بديكسفيل نوتش، القرية الصغيرة البالغ عدد سكانها 12 شخصا في شمال شرق الولايات المتحدة، بأولى الأصوات بحلول منتصف ليل الإثنين الثلاثاء، مطلقين رمزيا الانتخابات الرئاسية، مصوتين بالإجماع لصالح المرشح الديمقراطي جو بايدن.

وبذلك تتبع القرية الواقعة في غابات نيوهامشير قرب الحدود الكندية، تقليدا معتمدا منذ 1960 أكسبها لقب «الأولى في البلاد»، وتحذو حذوها قرية ميلسفيلد المجاورة التي تصوت كذلك خلال الليل، فيما تفتح معظم مكاتب الاقتراع على الساحل الشرقي للولايات المتحدة في الساعة 6,00 أو 7,00 صباح الثلاثاء.

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