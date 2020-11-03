ترامب تعليقاً على هجوم فيينا: «الهجمات الشرّيرة» يجب أن تتوقف

الرئيس الأميركي دونالد ترامب في أحد التجمعات الانتخابية. (أرشيفية: الإنترنت)

ندّد الرئيس الأميركي دونالد ترامب بـ«العمل الإرهابي الشرير» الذي شهدته النمسا، مساء الإثنين، حين أطلق مسلّحون النار في ستّة مواقع بوسط فيينا، مما أسفر عن قتيلين على الأقلّ و14 جريحاً، نصفهم بحالة حرجة.

وقال ترامب في تغريدة على تويتر «نصلّي من أجل سكّان فيينا بعد عمل إرهابي شرير آخر في أوروبا.. هذه الهجمات الشرّيرة ضدّ الأبرياء يجب أن تتوقّف»، بحسب ما نقلت وكالة فرانس برس.

وتابع «الولايات المتّحدة تقف إلى جانب النمسا وفرنسا وسائر أوروبا في الحرب ضدّ الإرهابيين، بمن فيهم الإرهابيون الإسلاميون المتطرّفون».